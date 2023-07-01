طرابلسي: الغاء البريفيه مرفوض و ميقاتي يتحمل المسؤولية

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي أن “هناك مدارس لا تقبل ترفيع أي راسب في امتحانات البريفيه”، مشيرا الى ان “السياسة طغت على التربية لأسباب حتى نحن نجهلها بقرار الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة”.

وإعتبر في حديث لـ”صوت كل لبنان” ان “الغاء البريفيه مرفوض ورئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتي يتحمل المسؤولية”، وقال: “حزب الله كان معترضا بشدة على القرار ولا فائدة سياسية لقرار الإلغاء وما حصل لا يبرّر”.

وأعلن طرابلسي أنه لا ينصح “بالإمتحان الوطني وأقترح عدم ترفيع طلاب الطلبات الحرة أو اللوائح التي اتخذت خارج المهل، بل حسب علامات المدارس”.

ولفت الى ان “موضوع النازحين بات ضاغطا اقتصاديا واجتماعيا لم يعد يحتمل وعدم التجاوب الأممي يقابله إجماع لبناني على ضرورة عودة النازحين الى دمشق”.

وأوضح طرابلسي أن اسم الوزير السابق جهاد ازعور “كان مطروحا من البداية، لكننا لاحقا تقاطعنا عليه لأنه كان فاعلا في الشأن العام ومعروفا على المستوى الإقتصادي، وأكد “للآن بالمبدأ محافظين على الإسم”.

وشدّد على ان “لسنا ضد الحوار، بل ضد فرض إسم بالحوار على جميع المكونات السياسية في البلد بل نؤيد الحوار غير المشروط”.