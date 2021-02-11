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طرابلسي الى مدعي عام التمييز: للاسراع بتحريك قضية الحواسيب الـ2400 المفقودة!

11 - فبراير - 2021
ادكار طرابلسي

ادكار طرابلسي

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غرد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“الى مدعي عام التمييز المحترم، شو حصل بالكومبيوترات الـ2400 المفقودة والتي باعتها الشركة وهي ملك وزارة التربية؟ القضية رفعها أمامكم وزير التربية وتحتاج للاسراع بتحريكها. مليون ونص دولار ضائعة. والاهم 2400 صف بمدرسة رسمية بلا حواسيب”.

 

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