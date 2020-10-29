طرابلسي لدياب: 13522 لابتوب الموجودة في المستودعات كافية لإنقاذ للعام الدراسي

وجه النائب إدغار طرابلسي عبر حسابه على تويتر رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، قائلا:

“دولة الرئيس دياب: ‏ان العدد الدقيق للـLaptops المخصصة للمدارس الرسمية هو 13522 وهي موجودة في المستودعات، وهي كافية لدعم الصفوف التي تفتقد لها المدارس الرسمية للتعليم عن بُعد. نحن نثق بكم ونطالبكم بالاسراع بإعطاء التوجيهات إنقاذا للعام الدراسي”.