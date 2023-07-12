طرابلسي: مبادرة بكركي جيّدة.. والتعويل على اللقاء الخماسي وإيران

أسف عضو كتلة لبنان القوي النائب أدغار طرابلسي عبر “المركزية” لما وصلت إليه الأحوال في البلاد، حيث “بات الجميع يتطلع إلى الخارج لدفعه باتجاه ملء الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس الجديد للبلاد، في حين نتخلى نحن عن القيام بمسؤولياتنا في الموضوع ونرفض الحضور إلى المجلس النيابي للقيام بواجبنا الدستوري”.

وأضاف: “السؤال لماذا القطاع الخاص في لبنان يسجل تفوقًا ونجاحًا مشهودين له في كافة أقطاب العالم في وقت يشهد القطاع العام ومؤسساته تراجعًا وتدهورًا؟ الأمر ليس وليد اليوم إنما يعود إلى سنوات، بل إلى عقود سابقة الأمر الذي أدى إلى كوارث وأزمات راهنة نعيش تداعياتها على مختلف الصعد.

وتابع: “المبادرة الانتخابية التي طرحها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي جيدة ونأمل تجاوب الآخرين معها. بكركي ضمير لبنان وحريصة على البلاد من ضمن خطها التقليدي والتاريخي. في حال تعذر الأمر لا يسعنا التعويل إلا على الحراك الفرنسي ودول اللقاء الخماسي زائد واحد أي إيران، باعتبار أن باريس وحدها لن يكون في مقدورها توفير الحل المطلوب. هناك تدخلات جمة وتشابك مصالح على الارض اللبنانية للعديد من دول الجوار وفي مقدمها السعودية وإيران اللاعبان الرئيسيان على الساحة اللبنانية. نأمل أن يشملنا اتفاقهما إيجابًا. والأفضل ان يتكامل مع دفع أميركي ناجم عن الاتفاق النووي”.