طراف نوه بالتعاون القائم ما بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجال السياحي

نوّه سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، خلال مشاركته في إطلاق حملة صيف لبنان 2022، بـ”التعاون القائم ما بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجال السياحي”.

وشدد على “اهمية ودور هذا القطاع الحيوي الهام في تعزيز التواصل ما بين لبنان والاتحاد الاوربي”.

وأشاد “بدور وزارة السياحة اللبنانية والمؤسسات السياحية في هذا الاطار وبجمال لبنان وثقافته المتنوعة”.

وكان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قد ذكر خلال مشاركته في الحفل، أنّ “القطاع السياحي ضوء في هذه الأيام السوداء، ولا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهرًا”، مشيرًا إلى أنه “رغم كل هذه الايام استطاعت وزارة السياحة أن تقوم بنقلة نوعية، ورغم كل الصعوبات استطاع ​مطار بيروت أن يتحمل الاعداد الكبيرة من الوافدين”.