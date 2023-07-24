طرحٌ فرنسيّ جديد للرئاسة في لبنان!

كشف النائب فادي كرم عن معلومات بأن الموفد الفرنسي يحمل جديدا رئاسيا سيطرحه في زيارته غدا بالاستناد الى مجريات اجتماع الدوحة.

وعن الكلام عن بحث التيار الوطني الحر عن مرشح ثالث بعد طيّ صفحة جهاز أزعور، قال كرم: “الأجواء التي تصلنا من التيار هو انه مستمر بالتقاطع على ازعور”.

واعتبر كرم، في حديث الى صوت كل لبنان، ان كل الحلول التي تطرح في ملف حاكمية المركزي ترقيعية في ظل الفراغ الرئاسي لأن القانون ينص على تسلّم نواب الحاكم المسؤولية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، محذرا من خطورة عدم تسلّم النواب المسؤولية مما سيؤدي الى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الخطة التي قدّموها الى لجنة الإدارة والعدل تُعتبر تعجيزية وأضاف: “كنّا نتمنى تطبيقها لكن المسألة هي في الأساس مسؤولية يجب تسلّمها أكان النواب او الحكومة”.