الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طريقة جديدة للتهريب.. مكتب مكافحة المخدرات يضبط 600 ألف حبة كبتاغون

منذ 44 دقيقة
مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية

مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية

A A A
طباعة المقال

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير العملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه “Chaudière”، الى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى:

– أ. م. (مواليد عام ۲۰۰۰، عراقي).

بتفتيش سخّان المياه تم ضبط حوالى 600،000 حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في داخله.

وفي سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى: س. ع. (مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين.

    المزيد من أخبار لبنان

    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    هيئة إدارة السير تعلن عن توفير خدمات جديدة في الدكوانة
    قضاة لبنان
    نادي قضاة لبنان: إلى متى سيبقى القضاة مهددين بعملهم؟
    البطيخ الأحمر
    دخول البطيخ إلى لبنان بحاجة لإذن وزير!

    الأكثر قراءة

    اللبن أو الزبادي
    ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    غزة تحت النار
    أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
    الوزير هيكتور حجار
    الوزير حجار غاضب مما ورد في برنامج مارسيل غانم.. وتوضيح من مكتبه الإعلامي