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 طعمة جبارة: نحاول اعادة تركيز الدعم للمسيحيين في لبنان

منذ 4 ساعات

طعمة جبارة

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اشار المسؤول الاقليمي لمشاريع الشرق الاوسط hungary helps طعمة جبارة الى ان برنامج عمل المؤسسة بدأ في الـ2017 والمشاريع مستمرة وهي على اساس سنوي.

وكشف في حديث برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” عن مشاريع في اليونان وصربيا وغيرها من الدول الاوروبية.

وعن لبنان تحدث عن المشاريع ولا سيما تلك المشتركة مع مؤسسة كاريتاس لبنان، وقال: “رممنا اكثر من 600 منزل في بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت”.

وتابع: “قمنا بمشاريع مع كاريتاس لبنان وعملنا في عدد من القطاعات كترميم المنازل والمساعدات الفورية ومساعدة الكنائس ومشاريع متعلقة بانظمة الطاقة الشمسية وغيرها”.

وشدد على “اننا نحاول اعادة تركيز الدعم للمسيحيين في لبنان ونحاول ابقاء المسيحيين في ارضهم ونحاول ايصال هذه النقطة لشركائنا الاوروبيين”.

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