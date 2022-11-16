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طعن جزئي بقانون السرية المصرفية أمام المجلس الدستوري

منذ ساعة واحدة
​المجلس الدستوري

​المجلس الدستوري

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تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق ورامي فنج بطعن جزئي بقانون السرية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري،

وقد سُجّل الطعن من قبل النائب الياس جرادي برقم 17/و/2022 يرافقه معدّ الطعن رئيس الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي نجيب فرحات وعضو الدائرة القانونية في الجمعية رنين عواد ورئيس الدائرة القانونية في مجموعة “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” المحامي جاد طعمة.

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