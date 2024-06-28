طقسٍ حزيران سيودّعنا بطقس صيفي حار ورطب

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي حار نسبياً ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، ويخف تأثيرها بدءًا من يوم الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و٣٠، طرابلس بين ٢٠ و٢٩، وفي زحلة بين ١٦ و٣٢.

تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ابتداءاً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات واستقرارها في الداخل، يتشكل ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفصة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا شمال وجنوب البلاد في الفترة الصباحية.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً خصوصا شمال وجنوب البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٧ HPA أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٩.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٥٣.