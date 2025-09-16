طقس أيلول متقلب.. كيف ستكون أحوال الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة متقطعة في المناطق الجبلية والجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، مما يؤدي الى هطول بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى مساء يوم الجمعة، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خصوصا على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة متقطعة في المناطق الجبلية والجنوبية.

الخميس:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بشكل بسيط على الساحل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء على الجبال بسبب تكون الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,23

-ساعة غروب الشمس: 18,43