طقس اعتيادي يؤثر على لبنان لغاية الخميس… والحرارة إلى ارتفاع

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طقس اعتيادي يؤثر على لبنان ويرافقنا لغاية الخميس، فيما الحرارة ترتفع بشكل محدود وتدريجي ليتحول الطقس الى متقلب قليلاً بين الجمعة والسبت نتيجة حوض رطب سيتمركز فوق تركيا، وتنشط الرياح خاصة شمال البلاد وفي الداخل….

في التفاصيل:

الثلاثاء درجات الحرارة ترتفع قليلاً فيما الاجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة، بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح غربية ضغيفة ٢٥ كم/س خاصة شمالا وفي الداخل

٤- الرطوبة ٦٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة ح

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

الاربعاء درجات الحرارة ترتفع ايضا وقليلاً لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.

الخميس تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ويتشكل ضباب على الجبال فيما تنشط الرياح خاصة شمالا.