طقس الأسبوع المقبل ربيعي حتى مساء الأربعاء

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الاربعاء حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر”.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً يتحول ظهراً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل ودون تعديل على الساحل.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال ​تساقط امطار​ في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات مساءً.الثلاثاء: قليل الغيوم الى جزئيا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراة على الجبال والداخل و دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا يتحول مساءً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. تتساقط امطار ليل الاربعاء / صباح الخميس مع اقتراب المنخفض الجوي.