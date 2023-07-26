طقس الأيام المقبلة.. متى تنخفض درجات الحرارة؟

ما زال لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة ورطبة جداً ساحلاً مما يؤدي الى شعور شديد بالحرّ.

وتبدأ الكتل الحارة بالتراجع يوم السبت مع تمركز كتل هوائية معتدلة فوق البحر الأسود حيث تنخفض درجات الحرارة أيام السبت والأحد والاثنين لتعود وترتفع قليلاً يوم الثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٧ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٧ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً، شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٧ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً، شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.