طقس الـ"ويك أند" مختلف والحرارة إلى ارتفاع

منذ ساعتين
طقس خريفي

طقس خريفي

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، صافيًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأوّل في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28، في زحلة بين 13 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصًا على الساحل حيث تتخطّى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانًا.
الجمعة: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة.
السبت: صاف إجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.
الأحد: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانًا.
– الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 11 إلى 29 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
– الانقشاع: جيد.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 5,54
– ساعة غروب الشمس: 16,49.

