طقس الـ”ويك أند” مستقرّ

يعود الطقس الى مستقر، ويستمر لايام عدة، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل لتتخطى معدلاتها الموسمية، يليه منخفض جوي ممطر منتصف الاسبوع المقبل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٧ درجة
- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية جدا قبل الظهر
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥٪
- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٥ درجة ، من ٧ الى ٢١ درجة بقاعا و من ١٠ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
الاحد: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٧ درجة ، من ١٠ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.