السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
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طقس الـ”ويك أند” مستقرّ

منذ 18 ساعة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يعود الطقس الى مستقر، ويستمر لايام عدة، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل لتتخطى معدلاتها الموسمية، ‏يليه منخفض جوي ممطر منتصف الاسبوع المقبل‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٧ درجة
‎- ‎الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية جدا قبل الظهر
‎- ‎الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س
‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥٪؜‏
‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٩‏‎ hpa
‎- ‎الرؤية جيدة
‎- ‎البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٥ درجة ، من ٧ الى ٢١ درجة بقاعا ‏و من ١٠ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاحد: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٧ درجة ، من ١٠ الى ٢٣ ‏درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س‎.‎

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