طقس الـ”ويك أند” مستقرّ

يعود الطقس الى مستقر، ويستمر لايام عدة، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل لتتخطى معدلاتها الموسمية، ‏يليه منخفض جوي ممطر منتصف الاسبوع المقبل‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٧ درجة

‎- ‎الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية جدا قبل الظهر

‎- ‎الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س

‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥٪؜‏

‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٩‏‎ hpa

‎- ‎الرؤية جيدة

‎- ‎البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٥ درجة ، من ٧ الى ٢١ درجة بقاعا ‏و من ١٠ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاحد: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٧ درجة ، من ١٠ الى ٢٣ ‏درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س‎.‎