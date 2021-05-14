طقس الـ”weekend” غائم ولا تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت:غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل خاصة جنوب البلاد وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل مع استمرار ظهور الضباب في الفترة الصباحية على المرتفعات.

الإثنين: صاف قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها خاصة في الداخل و على الجبال مع ظهور ضباب على المرتفعات و تنشط الرياح احيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ليلا، شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط إلى جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,38 .

– ساعة غروب الشمس: 19,32 .