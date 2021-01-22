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طقس الweekend مشمس وبارد

22 - يناير - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية عن أن طقساً مستقراً وبارداً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر للأيام القليلة المقبلة.

وأشالرت في نشرتها اليومية الى ان “الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صافٍ يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مساءً مع بقاء درجات الحرارة متدنية حيث يتكون الجليد على ارتفاع 1200 م.

السبت: غائم جزئياً صباحا يتحول الى قليل الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300 م.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع 1400 م.

الإثنين: قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400 م.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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