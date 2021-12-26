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طقس بارد في الأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل

26 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:39 مساءً
الطقس

الطقس

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يشهد طقس لبنان بعض التقلبات الجوية الضعيفة يوم الخميس، بينما يؤثر عليه استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد عموماً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة
– الجو : قليل السحب – تشكل جليد فجرا وليلاً بقاعا وعلى الجبال
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜
– الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

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