طقس بارد ومتقلب يستقر تدريجياً الأربعاء

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأنّ طقساً بارداً متقلّباً وماطراً أحياناً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيّاً صباح الثلثاء، ليستقر الطقس بعد ذلك مع تعافي بدرجات الحرارة علماً أنّ الضغط الجوي المرتفع المسيطر على شمال افريقيا سيؤدي الى طقس مستقر في منطقتنا حتى نهاية الأسبوع.

ونفت الأرصاد الجوية “الأخبار المتداولة عن عاصفة ثلجية قوية بعد الثامن من شباط”، مؤكدةً حدوث “تقلّبات سريعة و محدودة وهو ما تظهره النماذج العددية حتى الآن”.

معدّل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالاً وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتّد أحياناً شمال البلاد لتصل لحدود الـ55 كم/س. كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1500 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، فيما تخفّ حدّة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلثاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصة شمال البلاد. يستقرّ الطقس تدريجيّاً خلال النهار ويتحوَّل مساء إلى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطّى معدلاتها الموسمية مع درجات متدنّية صباحاً في المناطق الداخلية دون معدلاتها.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في الداخل.

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و35 كم /س تشتد لتقارب 55 كم/ س

الانقشاع: متوسط إجمالاً، يسوء ليلاً خلال فترة تساقط الأمطار وبسبب الضباب على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80

حال البحر: مائج اجمالاً. حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق