طقس بداية الأسبوع ربيعي دافئ... إليكم التفاصيل

يؤثر طقس ربيعي مستقر ودافئ جداً على لبنان مع إستقرار الحرارة اليوم وتبقى فوق المعدلات مع بقاء نسب الرطوبة السطحية منخفضة وظهور غبار خفيفة في الجو.

وتعاود الحرارة إرتفاعها غداً وتترافق مع رياح قوية الأربعاء.

وفي التفاصيل:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٦، بقاعًا بين ١٣ و٢٤ وعلى الـ١٠٠٠ م بين ١٥ و٢٢ درجة.

٢- الجو: غائم بسحب عالية مع غبار خفيفة

٣- الرياح: متقلبة بين شرقية و شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٥٥-٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء: الطقس مستقر، دافئ جدًا ومشمس مع بعض السحب العالية، مغبر قليلًا، الحرارة ترتفع من جديد وتتراوح بين ١٨ و٢٩ ساحلًا، بين ١٠ و٢٧ بقاعًا وبين ١٢ و٢٦ درجة على ال،١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية إلى شمالية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر، حار ومشمس مع بعض السحب العالية، مغبر قليلًا، الحرارة ترتفع من جديد وتتراوح بين ١٩ و٣٠ ساحلًا، بين ١٢ و٢٧ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية إلى جنوبية قوية سرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س ساحلًا وتتخطى ٨٠ كم/س على الجبال العالية.