طقس بداية الأسبوع غائم واستقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائماً جزئياً، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا في المناطق الداخلية الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق جنوب شرقي تركيا، يؤثر تدريجا على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط لبعض الأمطار الخفيفة في المناطق الشمالية حتى مساء غد حيث يستقر تدريجا. ومعدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا مع ضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمال البلاد اعتبارا من الفترة المسائية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا في المناطق الداخلية الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود لتتخطى معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 % .

– حال البحر: مائج اجمالا.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,32 .

– ساعة غروب الشمس: 19,37 .