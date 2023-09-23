طقس حارّ يرافقنا.. متى تعود الأمطار؟

يسيطر على لبنان طقس حار يترافق مع أجواء مستقرة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية خاصة بقاعاً وجبلاً، واحتمال لتأثير منخفض جوي وامطار مطلع الشهر المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-السبت:

١- الحرارة: بين ٢٢ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

-الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-الاثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س