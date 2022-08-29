طقس حار في اليومين المقبلين... والحرارة فوق الـ41

يؤثر طقس صيفي حار على لبنان فيما الحرارة تبقى فوق المعدلات خصوصاً جبلاً وبقاعاً وتلامس اقصاها ٣٣ – ٣٤ درجة ساحلا و٤٠ – ٤١ بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية على ان تنخفض الاربعاء ساحلا وجبلاً وتبقى حارة جدا بقاعاً.

تفاصيل طقس يوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٤ درجة، بقاعا بين ٢٢ و٤٠ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٢٢ و٣١ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة وتتراوح بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاربعاء: طقس قليل السحب الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و٣١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.