طقس حار.. والحرارة تلامس الـ 40

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا مشمسا اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، فوق معدلاتها بـ 10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها اليوم، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود الـ 10 درجات في المناطق الداخلية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع انخفاض في نسبة الرطوبة بدءا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29 وفي زحلة بين 16 و32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من انتشار الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية، مع ضرورة الاكثار من شرب المياه والتنبه الى عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تلامس الـ 42 درجة في الظل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وظهور طبقات من الغبار مما يزيد الشعور بالحر، ورياح ناشطة احيانا كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة في الفترة المسائية.

السبت: مشمس اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، فوق معدلاتها بـ 10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر.

الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا مما يخفف من الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وانخفاضها على الجبال، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتنعدم الرؤية كليًّا.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 22 إلى 40 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و95%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,26.

– ساعة غروب الشمس: 19,50.