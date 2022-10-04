طقس خريفي رطب يسيطر على لبنان

من المتوقع أن يؤثر طقس خريفي رطب ومعتدل الحرارة على لبنان هذا الأسبوع خاصة في النصف الثاني منه، مع إنخفاض تدريجي بدرجات الحرارة.

وخلال هذه الفترة تتمركز كتل رطبة فوق تركيا تؤثر على منطقة شرق المتوسط وتؤدي إلى تقلبات جوية ضعيفة جدًا واحتمال رذاذ أو مطر خفيف محلي غير شامل وتتركز خاصة شمالًا.

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٢ و٢٩ درجة، بقاعًا بين ١٤ و٣١ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٥ درجة

٢- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال رذاذ محلي

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الثلاثاء: غائم جزئيًا ويتشكل الضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ أو مطر محلي خاصة شمالًا، الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الأربعاء: غائم جزئيًا ويتشكل الضباب على الجبال مع إحتمال رذاذ أو مطر محلي خاصة شمالًا، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س