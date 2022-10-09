طقس خريفي متقلب الأسبوع المقبل

يؤثر طقس خريفي متقلب اليوم بين الصحو واحتمال خفيف لبعض الأمطار على لبنان مع إستقرار بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة ‏تتمركز فوق تركيا تنكفئ مساءً‎…‎

وفي التفاصيل‎: ‎

الأحد‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٣ درجة‎ ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لأمطار محلية‎ ‎

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س‎ ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٥‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ ‏متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الثلاثاء: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلًا، بين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ درجة على ‏الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.