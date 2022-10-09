الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
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طقس خريفي متقلب الأسبوع المقبل

منذ 3 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس خريفي متقلب اليوم بين الصحو واحتمال خفيف لبعض الأمطار على لبنان مع إستقرار بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة ‏تتمركز فوق تركيا تنكفئ مساءً‎…‎

وفي التفاصيل‎: ‎

الأحد‎:‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٣ درجة‎ ‎
‏٢‏‎- ‎الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لأمطار محلية‎ ‎
‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س‎ ‎
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٥‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ ‏متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الثلاثاء: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلًا، بين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ درجة على ‏الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

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