طقس خريفي متقلب.. ضباب على المرتفعات ونشاط للرياح جنوباً

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات. ولفتت النشرة إلى انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية، مع نشاط الرياح جنوب البلاد.

وأشارت النشرة إلى أن الحالة العامة ستبقى خريفية مستقرة نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات، ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الطقس المتوقع خلال الأسبوع:

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، مع نشاط الرياح شمال البلاد، وتساقط رذاذ متفرق بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط على الساحل وارتفاع في الداخل والجبال، ونشاط الرياح جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة داخل البلاد، مع نشاط الرياح جنوب البلاد.

الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض في الداخل وتكون الضباب على المرتفعات، والنشاط الرياح بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة:

الساحل: 19 – 27°م

الجبال: 16 – 26°م

الداخل: 13 – 30°م

الرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س، فيما حالة البحر مائج وحرارة سطح الماء 27°م. الانقشاع جيد على الساحل لكنه قد يسوء بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب، والرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و70%.

ضغط الجو: 1017 HPA (763 ملم زئبق)

شروق الشمس: 05:52 – غروب الشمس: 16:51