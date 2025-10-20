الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
طقس خريفي متقلّب ورذاذ شمالاً الثلاثاء.. واستقرار وارتفاع بالحرارة اعتباراً من الأربعاء

منذ 4 دقائق
طقس خريفي في لبنان

طقس خريفي في لبنان

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الثلاثاء غائماً جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع قليلاً في المناطق الداخلية. كما يُتوقّع تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

وأوضحت المصلحة أن طقساً خريفياً متقلباً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، على أن يستقر اعتباراً من الأربعاء مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

الإثنين: رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 50 كلم/س شمالاً، وارتفاع في نسبة الرطوبة وموج البحر، مع احتمال رذاذ ليلاً على المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع احتمال رذاذ شمالاً بعد الظهر.
الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة وتراجع الرطوبة.
الخميس: قليل الغيوم يتحوّل مساءً إلى غائم جزئياً مع سحب مرتفعة وارتفاع إضافي بالحرارة.

درجات الحرارة:
الساحل: 22 – 28°
الجبال: 11 – 23°
الداخل: 12 – 27°

حال البحر: مائج – حرارة سطح الماء 26°.
الرياح: جنوبية غربية ناشطة (15 – 45 كلم/س).

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

