طقس خريفي مستقرّ يسيطر على لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود الـ6 درجات حتى يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا فتعود الى معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17و 25، في طرابلس بين 14 و23، وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح بعد الظهر خصوصاً جنوب البلاد وانخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة بحيث ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية بعد الظهر.

الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تعود لمعدلاتها مع سيطرة الاجواء الخريفية الباردة نسبيا، وظهور ضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,00

-ساعة غروب الشمس: 16,43