الأحد 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس خريفي مستقر في الأيام المقبلة

5 - أكتوبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث يتحول الى حار نسبيا خصوصا في المناطق الجنوبية اللبنانية.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع انخفاض طفيف في المناطق الشمالية والداخلية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجنوبية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجنوبية.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 6,35
– ساعة غروب الشمس: 18,17

    المزيد من أخبار لبنان

    مراسل صوت بيروت إنترناشونال محمد زناتي خلال تغطيته وقفة احتجاجية في السكسكية
    تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين التعرض لفريق صوت بيروت في الجنوب
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    2457 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    انهيار سقف شرفة في منطقة برج البراجنة
    بالفيديو.. عدة إصابات جراء انهيار سقف شرفة في منطقة برج البراجنة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية