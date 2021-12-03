طقس خريفي مستقر في الأيام المقبلة

يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الأحد، إذ يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى ظهر يوم الاثنين، إذ يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا. معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية.

وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس على الشكل الآتي:

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها السنوية، يتحول تدريجياً اعتباراً من الظهر الى غائم ويتكوّن الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة ليلاً على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الخرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.​