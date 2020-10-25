طقس خريفي مستقر في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، وجاء في النشرة الآتي:

– طقس خريفي مستقر وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى معتدل.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 36 الى 39 درجة مئوية في الظل .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، تكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات والمناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بالمناطق الداخلية، يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الغربية .

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 35 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا ناشطة احيانا خاصة في الجنوب، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 70 بالمئة.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي:760 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:5,52 . ساعة غروب الشمس:16,51 ..