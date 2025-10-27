الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
طقس خريفي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال والداخل

منذ ساعتين
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً خريفياً مستقرّاً، قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع إضافي في درجات الحرارة داخل البلاد وفوق الجبال، بينما تبقى الأجواء دون تعديل يُذكر على الساحل.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الطقس المستقر سيستمر حتى يوم الخميس، مع ارتفاع الحرارة على الساحل وتراجع نسبة الرطوبة، فيما تستمر الليالي الباردة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية.

الطقس المتوقع للأيام المقبلة:

الإثنين والثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع الحرارة في الداخل والجبال، دون تعديل يذكر على الساحل.

الأربعاء: انخفاض الحرارة في الداخل والجبال، مع ثباتها على الساحل.

الخميس: صافٍ مع ارتفاع الحرارة على الساحل وتراجع الرطوبة، ونشاط الرياح.

درجات الحرارة:

الساحل: 22–27°

الجبال: 12–23°

الداخل: 10–29°

الرياح والبحر: شمالية غربية بسرعة 10–30 كم/س، والبحر متوسط الموج مع حرارة سطح الماء 26°.

الشمس: شروق عند 5:52 صباحاً وغروب عند 16:51 مساءً، مع انقشاع جيد على الساحل وضباب محلي على المرتفعات بعد الظهر.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

