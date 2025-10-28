طقس خريفي مستقر مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم اجمالًا مع ضباب على المرتفعات، مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وانخفاض طفيف على الجبال وفي الداخل.

الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلاً خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، على أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من الخميس مع انخفاض نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة:

الساحل: بين 17 و 21 درجة

فوق الجبال: بين 10 و 21 درجة

الداخل: بين 10 و 18 درجة

التفاصيل اليومية:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، ودرجات الحرارة مستقرة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر على الساحل، وانخفاض طفيف فوق الجبال والداخل.

الخميس: صافٍ إلى قليل الغيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية، انخفاض الرطوبة، ورياح ناشطة.

الجمعة: صافٍ مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، رياح ناشطة، وانخفاض الرطوبة، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار خصوصًا في الجنوب.

الرياح: شمالية غربية وشمالية بسرعة بين 10 و 30 كم/س

انقشاع الرؤية: جيد على الساحل، يسوء محليًا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

شروق الشمس: 5:54 – غروب الشمس: 16:49