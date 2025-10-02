طقس خريفي مستقر.. والشوب راجع بالـ"ويك آند"

يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحوّل يوم غد الجمعة إلى حار نسبياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها حتى مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يتقلّب الطقس اعتبارًا من يوم الثلاثاء لتسيطر أجواء خريفية متقلبة تتخللها بعض الأمطار المتفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ١٨ و٢٥ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما يتكوّن الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خصوصاً جنوب البلاد.

السبت: صافٍ إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية ومن دون تعديل يذكر في الداخل.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بحيث تلامس معدلاتها.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على الجبال بسبب تكوّن الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٦٥ في المئة.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٤ HPA

أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٣

ساعة غروب الشمس: ١٨:٢١.