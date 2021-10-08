الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس خريفي مستقر وحار في الـ"ويك أند"

8 - أكتوبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل ورياح ناشطة جنوب البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل ورياح ناشطة جنوب البلاد.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس:6,37
– ساعة غروب الشمس: 18,14

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    بيان من المديرية العامة للنفط حول ارتفاع أسعار المحروقات
    غياث يزبك
    يزبك لصوت بيروت: نحن اليوم نتعامل مع كل ما يخدم لبنان
    الخبز
    10 مطاحن تعمل فقط... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟