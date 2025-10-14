طقس خريفي مستقر يرافق لبنان.. رياح ناشطة جنوبًا ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يشهد لبنان طقسًا صافيًا إلى قليل الغيوم خلال الأيام المقبلة، تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى استقرارٍ جويٍّ تام وأجواء خريفية لطيفة.

وأشارت الدائرة إلى أن درجات الحرارة تبقى دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع، فيما تستمر الرطوبة منخفضة نسبيًا، مع رياح ناشطة أحيانًا خاصة في الجنوب.

تفاصيل الطقس للأيام المقبلة:

الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، واستقرار على الساحل والجبال.

الأربعاء: طقس صافٍ إلى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر، مع بقاء الرطوبة منخفضة ونشاطٍ ملحوظ للرياح جنوبًا.

الخميس: قليل الغيوم إجمالًا دون تغيّر يُذكر بالحرارة، لتبقى دون معدلاتها الطبيعية.

الجمعة: غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وعودة الرطوبة والضباب إلى المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة:

على الساحل: بين 21 و27 درجة

على الجبال: بين 12 و21 درجة

في الداخل: بين 14 و27 درجة

أما الرياح السطحية فهي شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانًا بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/س، والبحر هادئ إلى منخفض ارتفاع الموج، مع حرارة سطح ماء تبلغ 27 درجة مئوية.

وتختم مصلحة الأرصاد بالتأكيد أن لبنان يعيش أيامًا خريفية نموذجية تجمع بين النسمات المعتدلة وصفاء السماء، في انتظار تبدّلٍ محتمل مع اقتراب النصف الثاني من الشهر.