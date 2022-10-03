الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
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طقس خريفي معتدل في الأيام المقبلة

منذ 11 دقيقة
الطقس

الطقس

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من المتوقع أن يؤثر طقس خريفي معتدل الحرارة على لبنان هذا الاسبوع خصوصاً في النصف الثاني منه مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. من جهة اخرى تتمركز كتل رطبة فوق تركيا تؤثر على منطقة شرق المتوسط وتؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة جدا واحتمال رذاذ او مطر خفيف محلي غير شامل وتتمركز خصوصاً شمالاً.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٦ درجة.
٢- الجو: مشمس اجمالاً يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال رذاذ مخلي
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٧٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ او مطر محلي خصوصاً شمالا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الاربعاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ او مطر محلي خصوصاً شمالا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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