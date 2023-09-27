طقس خريفي يسيطر على لبنان.. متى تتساقط الأمطار؟

يؤثر طقس خريفي على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة، التي تعود وترتفع يوم غد الخميس. فيما يترقب وصول منخفض جوي نهاية الأسبوع الجاري، يترافق مع تساقط أمطار متفرقة وغزيرة في بعض المناطق وبرق ورعد وتساقط حبات البرد.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وتتراوح بين ٢٣ و٣٣ ساحلا وبين ١٤ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية نهارًا ضعيفة ونشطة أحياناً جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س.