الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس دافئ بانتظارنا.. والحرارة تتخطّى معدلاتها الموسميّة

منذ 34 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يسيطر طقس متقلب محليًّا على لبنان خلال اليومين المقبلين حتى يوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة  وتستمر في الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، ويتحوّل الطقس إلى دافئ نسبيًا.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والجبلية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتتهيأ الأجواء لتساقط بعض الرذاذ.

الأحد: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: مشمس إجمالًا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصًا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

_ الحرارة: على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 16 درجة، في الداخل من 5 إلى 19 درجة.

_ الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: الشعب اللبنانيّ يريد دولة فعليّة.. ولا يهاب الخطابات الأيديولوجية
    أمن الدولة
    مصدر في أمن الدولة: لا توقيفات من دون إشاراتٍ قضائيّة
    رابطة موظفي الإدارة العامة
    إضراب موظّفي الإدارة العامة مستمرّ: الخطوات التصعيديّة لن تنتهي!

    الأكثر قراءة

    ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
    ماريتا الحلاني
    بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
    تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
    من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية