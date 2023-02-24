طقس دافئ بانتظارنا.. والحرارة تتخطّى معدلاتها الموسميّة

يسيطر طقس متقلب محليًّا على لبنان خلال اليومين المقبلين حتى يوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة وتستمر في الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، ويتحوّل الطقس إلى دافئ نسبيًا.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والجبلية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتتهيأ الأجواء لتساقط بعض الرذاذ.

الأحد: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: مشمس إجمالًا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصًا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

_ الحرارة: على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 16 درجة، في الداخل من 5 إلى 19 درجة.

_ الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.