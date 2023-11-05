الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس ربيعيّ في الخريف.. متى تنخفض درجات الحرارة؟

منذ 49 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر مرتفع جوي على لبنان، حيث يبقى الطقس مستقرًا يومي الأحد والإثنين، ويترافق ذلك مع استقرار في درجات الحرارة، التي تسجل انخفاضًا بدءًا من الثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: الجوّ مشمس والحرارة بين ١٩ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: مستقر ومشمس وتتكدس السحب بعد الظهر مع تشكل الضباب، والحرارة تنخفض بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
    قصف معادٍ يستهدف قرى حدوديّة.. وطيران الاستطلاع يُحلّق فوق صور
    من القصف المعادي على الحدود اللبنانية
    بعد تصعيد مفاجئ بالغارات الجويّة.. العائدون إلى القرى الحدوديّة ينزحون مجددًا
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    "الستاتيكو الميداني" لم يتبدّل.. وحركة دبلوماسية بارزة لميقاتي

    الأكثر قراءة

    الولايات المتحدة - لبنان
    تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان
    المراسل الطفل عبود
    بعدما أثار قلق متابعيه.. "المراسل الطفل" يظهر من جديد
    يحيى السنوار
    طوفان الأقصى
    مهندسو طوفان الأقصى.. تفاصيل هامة تكشف أسباب وتوقيت هجوم السابع من أكتوبر