طقس ربيعيّ في الخريف.. متى تنخفض درجات الحرارة؟

يؤثر مرتفع جوي على لبنان، حيث يبقى الطقس مستقرًا يومي الأحد والإثنين، ويترافق ذلك مع استقرار في درجات الحرارة، التي تسجل انخفاضًا بدءًا من الثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: الجوّ مشمس والحرارة بين ١٩ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: مستقر ومشمس وتتكدس السحب بعد الظهر مع تشكل الضباب، والحرارة تنخفض بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.