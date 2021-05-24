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طقس ربيعي اعتيادي خلال الأيام المقبلة

24 - مايو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس ربيعي معتدل ومتقلب قليلاً على لبنان اليوم قبل ان تعود وترتفع درجات الحرارة مع طقس ربعي اعتيادي بدءا من الغد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ٢٠٪؜ امطار خفيفة محلية
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة معتدلة احيانا خاصة شمالا ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

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