طقس ربيعي بامتياز في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً ‏مشمساً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة نهاراً، بينما ‏تبقى الحرارة الدنيا منخفضة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية ‏اعتباراً من 1700 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ‏وجاء في النشرة الآتي‎:‎

الطقس المتوقّع في لبنان

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اليوم الأحد: مشمس إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض ‏نسبة الرطوبة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ‏‏1600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الإثنين: مشمس الى ‏قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة نهارا، بينما تبقى ‏الحرارة الدنيا منخفضة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية ‏اعتبارا من 1700 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ‏الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع ‏بدرجات الحرارة بشكل ملموس والتي تلامس معدلاتها الموسمية. ‏الأربعاء: قليل الغيوم يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ‏بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتصبح ‏الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية‎.‎

‎- ‎درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 18 درجة، فوق ‏الجبال من صفر الى 12 درجة، في الداخل من صفر الى 14 درجة‎.‎

‎- ‎الرياح السطحية: شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 ‏كلم/س‎.‎

‎- ‎الانقشاع: جيد إجمالا‎.‎

‎- ‎الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60‏‎ %.‎

‎- ‎حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18°م‏‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي: 1028‏‎ HPA، أي ما يعادل: 771 ملم زئبق‎.‎

‎- ‎ساعة شروق الشمس: 6,23 ساعة غروب الشمس: 18,55‏‎. ‎