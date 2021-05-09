طقس ربيعي حار في الأيام المقبلة

يسيطر طقس ربيعي حار على لبنان اليوم مع ارتفاع بدرجات نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة وجافة ستتدفق من فرق شمال مصر وسيناء نحو منطقتنا لكنها سريعة الحركة وتنكفئ غدا الاثنين.

في التفاصيل:

الأحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣٠ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً سحب عالية ومتوسطة مع احتمال خفيف لزخات مطرية رعدية خاصة شمالاً

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

الاثنين: طقس ربيعي اعتيادي مع عودة الانخفاض بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة.