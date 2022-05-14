طقس ربيعي حار ورياح مغبرة في الأيام المقبلة

تؤثر كتل حارة على لبنان بطقس ربيعي حار مع رياح مغبرة بين الليلة وغدا لتنكفئ الاثنين مع عودة الحرارة الى المعدلات.

في التفاصيل:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٣ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجات.

٢- الجو : مشمس يتحول غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة واحتمال زخات مطر موحل لين الليلة والغد خاصة جبلا وفي الداخل

٣- الرياح : شرقية الىى شمالية غربية تنشط ايلاً ٦٠كم/س سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

الاحد: طقس دافئ وجاف وغائم جزئياً بسحب عالية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط صباحاً ٧٠كم/س ويتخلل الجو طبقات من الغبار، احتمال زخات مطر موحل خاصة جبلاً وفي الداخل، ترتفع الرطوبة مساءً ويتشكل ضباب على الجبال

الاثنين: طقس معتدل ومستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب تنخفض وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.