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طقس ربيعي مستقرّ في الأيام المقبلة… إليكم التفاصيل

منذ 14 ساعة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان يسيطر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الخميس ثم يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع ويتوقع ظهور غبار خفيف في الاجواء و ان يتأثر ايضاً اعتباراً من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبياً حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان بحوالي ٥ درجات.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين ١٣ و ٢٢ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة ويتوقع ظهور غبار خفيف في الاجواء في المناطق الداخلية و المناطق الجنوبية فترة الظهيرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل ورياح ناشطة مع ظهور غبار في الاجواء خاصة جنوب البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واستمرار ظهور طبقات من الغبار و رياح ناشطة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية .

السبت: غائم خزئياً بسحب مرتفعة صباحا يتحول بعط الظهر الى قليل الغيوم وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة محملة بالغبار خاصة في النصف الجنوبي من البلاد فتسوء معها الرؤيا احيانا.

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