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طقس ربيعي مستقر في الأيام المقبلة

منذ 42 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان طقس مستقر وربيعي نهارا ويرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين لترتفع اكثر مطلع الاسبوع المقبل، على أن تعود الامطار والثلوج والعواصف في ١٤ من الشهر الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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