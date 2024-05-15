طقس ربيعي مستقر نهاية الأسبوع.. والحرارة تتخطى معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ومعتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالارتفاع اعتبارا من بوم غد الخميس حيث تلامس معدلاتها بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجيا يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26 وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى من دون تعديل على الساحل.

– الحرارة على الساحل من 19 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 14 إلى 22 درجة، في الداخل من 13 إلى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:22 درجة .

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،38

-ساعة غروب الشمس: 19،32