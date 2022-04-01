طقس ربيعي مستقر ودافئ جداً في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ودافئ جداً مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسميّة اليوم وفي اليومين المقبلين وسط ظهور غبار خفيف في الجو.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة بقاعا بين ٧ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢٤ درجة.

٢- الجو: مشمس اجمالا يتخلل الجو سحب عالية وغبار.

٣- الرياح: متقلبة بين شرقية وشمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٥ – ٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر ويتخلل الاجواء القليل من السحب العالية والغبار، فيما درجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر. أما الرياح فشرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس مستقر ويتخلل الاجواء القليل من السحب العالية والغبار، فيما درجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر. أما الرياح فشرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.